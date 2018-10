Hamburg (dpa) - Conchita Wurst will nicht ohne ihren Bart leben. «Conchita gibt es nur mit Bart», sagte die österreichische Dragqueen, die den Eurovision Song Contests (ESC) 2014 gewann, am Freitag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

«Ohne ihn wäre ich einfach nicht mehr Conchita. Ob ich ohne auch denselben Erfolg gehabt hätte, wer weiß das schon?», meinte Conchita Wurst. Hinter der Kunstfigur steckt der Österreicher Tom Neuwirth (26).

Für Conchita Wurst ist es völlig irrelevant, als Frau mit Bart zu polarisieren: «Mir kommt es auf den Charakter einer Person an.» In der deutschen Facebook-Zentrale stellte die Künstlerin ausgewählten Hamburger Fans ihr neues Lied «You are Unstoppable» ihres ersten Albums vor.

