Anaheim (AFP) Auf diese Bilder haben Fans in aller Welt gewartet: Bei einer Konferenz von "Star Wars"-Anhängern aus aller Welt in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien wurde am Donnerstag ein neuer Trailer für den siebten Teil der Fantasy-Filmreihe präsentiert. Viele Fans brachen angesichts der nicht einmal zweiminütigen Vorschau in Tränen aus, bei Youtube wurde der Film im Internet binnen zwölf Stunden mehr als zehn Millionen Mal geklickt. "Star Wars - Das Erwachen der Macht" soll kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen.

