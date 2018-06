Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus möchte im September nach Kuba reisen. Der Papst ziehe in Erwägung, bei seiner Reise in die USA im September auch "einen Abstecher" nach Kuba zu machen, teilte Vatikansprecher Federico Lombardi am Freitag mit. Der Vatikan stehe bereits mit den kubanischen Behörden in Kontakt. Es gebe allerdings noch keine endgültige Entscheidung und auch keine konkreten Pläne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.