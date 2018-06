Dschalalabad (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat im Osten Afghanistans mindestens 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Der Angreifer habe sich vor einer Bank in Dschalalabad in die Luft gesprengt, teilte die Polizei mit. 50 Menschen seien verletzt worden. Die Provinzregierung von Nangarhar sprach von dutzenden Toten und Verletzten. Zum Zeitpunkt der Explosion warteten nach Polizeiangaben Staatsbedienstete vor dem Geldinstitut auf die Auszahlung ihrer Gehälter. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

