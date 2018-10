Dessau-Roßlau (AFP) Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Linkspartei Wulf Gallert als Spitzenkandidaten nominiert. Der 51-Jährige wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Dessau-Roßlau einstimmig gewählt, wie auf dem Parteitag nach der Abstimmung mitgeteilt wurde. Gallert sagte in seiner Rede, es sei an der Linken "und an niemand anderem", in Zukunft die Landesregierung anzuführen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.