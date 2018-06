Washington (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat zurückhaltend auf Berichte über ein milliardenschweres Energieabkommen zwischen Griechenland und Russland reagiert. "Ich freue mich für Griechenland, wenn es so ist", sagte Schäuble am Samstag am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Allerdings glaube er nicht, dass der angebliche Deal die "Dimension" habe, um die Probleme Athens zu lösen. Zudem würde damit die Frage der Erfüllung der griechischen Verpflichtungen gegenüber seinen Geldgebern nicht beantwortet.

