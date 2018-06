Washington (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht internationalen Rückhalt für die deutsche Position in der griechischen Schuldenkrise. "Wir kriegen sogar von höchster Stelle nur noch Anerkennung", sagte Schäuble am Samstag mit Blick auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Barack Obama, der Athen zu einer Fortsetzung der Reformpolitik ermahnt hatte. Schäuble erklärte, dass er in bilateralen Gesprächen am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank beim Thema Griechenland "nicht unter Druck" geraten sei.

