Berlin (AFP) Nach dem gewonnenen Machtkampf um die Spitze des VW-Konzerns sieht Vorstandschef Martin Winterkorn sich und das Unternehmen gestärkt. "Dieser Vertrauensbeweis ist Rückenwind auf unserem Weg, Volkswagen zum erfolgreichsten Automobilkonzern der Welt zu machen", sagte Winterkorn der "Bild am Sonntag". Das sechsköpfige Präsidium des Volkswagen-Aufsichtsrats hatte sich am Freitag für den Verbleib des 67-Jährigen an der Konzernspitze und eine Vertragsverlängerung für ihn ausgesprochen.

