Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat sich den Reformappellen an die griechische Regierung angeschlossen. Lagarde sagte am Samstag bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, sie erwarte "nicht nur eine Beschleunigung, sondern auch eine Vertiefung der Arbeit" der Verantwortlichen in Athen. Der Lenkungsausschuss des Währungsfonds (IMFC) erwähnte die Schuldenkrise in Griechenland in seinem Kommuniqué aber nicht ausdrücklich als Risiko für die Weltwirtschaft.

