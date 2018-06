La Rochelle (AFP) 235 Jahre nachdem die französische Fregatte "Hermione" General Lafayette nach Amerika brachte, ist ein Nachbau des legendären Schiffes von Frankreich in Richtung USA aufgebrochen. Der Dreimaster stach am Samstagabend von La Rochelle aus in See und wird am 5. Juni in Yorktown in Virginia erwartet. Dort hatten die amerikanischen Revolutionstruppen unter George Washington mit Hilfe der von Lafayette begleiteten französischen Soldaten dem britischen Kolonialheer im Jahr 1781 im Unabhängigkeitskrieg eine entscheidende Niederlage zugefügt.

