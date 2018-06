Frankfurt/Main (dpa) - Gladbachs Trainer Lucien Favre hat Spekulationen über einen Wechsel zu Borussia Dortmund eine klare Absage erteilt. "Ich kann nur sagen: Ich werde die nächste Saison nicht Dortmund trainieren", sagte Favre am Abend nach dem 0:0 des Fußball-Bundesligisten bei Eintracht Frankfurt. Nach dem angekündigten Abschied von Jürgen Klopp aus Dortmund zum Saisonende war auch der Name des Schweizers als potenzieller Nachfolger genannt worden. Favre besitzt in Gladbach noch einen Vertrag bis 2017.

