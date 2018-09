Nizza (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat durch den Sprung an die Tabellenspitze der Ligue 1 Selbstvertrauen für seine erhoffte Champions-League-Aufholjagd beim FC Barcelona getankt. Ohne seinen gesperrten Superstar Zlatan Ibrahimovic siegte der Titelverteidiger bei OGC Nizza 3:1 (1:1) und verdrängte den bisherigen Tabellenführer Olympique Lyon mit einem Punkt Vorsprung von der Spitze.

Der Argentinier Javier Pastore brachte Paris, das am Dienstag in Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der europäischen Königsklasse eine 1:3-Hinspielpleite ausgleichen will, zweimal in Führung (40. und 63.). Für die Entscheidung zugunsten des Starensembles von der Seine sorgte der Uruguayer Edinson Cavani 21 Minuten vor Spielende per Strafstoß.

Lyon reicht am Sonntagabend gegen AS St. Etienne zur Rückkehr auf Platz eins schon ein Remis. Paris hat allerdings noch ein Spiel mehr zu absolvieren.