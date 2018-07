Augsburg (SID) - Die Profis des VfB Stuttgart wurden am Samstagvormittag vor dem Schwaben-Derby am Abend (18.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg in ihrem Mannschaftshotel Drei Mohren aufgeschreckt. Aufgrund eines Feueralarms mussten die Profis von Trainer Huub Stevens die Vier-Sterne-Herberge in der Maximilianstraße kurzzeitig verlassen.

Allerdings stellte sich das Ganze schnell als Fehlalarm heraus, wie die Augsburger Polizei dem SID auf Anfrage bestätigte. Der Dampf eines Wasserkochers hatte offenbar den Alarm ausgelöst. Weiterer Schaden entstand nicht. Nach kurzer Zeit konnten die Stuttgarter Spieler wieder auf ihre Zimmer.