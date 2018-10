Kabul (dpa) – Ein Selbstmordattentäter hat in der ostafghanischen Provinzhauptstadt Dschalalabad mindestens 30 Menschen mit in den Tod gerissen. 88 weitere Menschen seien bei dem Anschlag verletzt worden, sagte der Sprecher der Regierung der Provinz Nangarhar. Die Taliban verurteilten die Tat und wiesen jede Verantwortung dafür zurück. In Dschalalabad sagte ein Polizeisprecher, einige Minuten nach dem Attentäter sei am Anschlagsort eine weitere Bombe detoniert. Der an einem Motorrad angebrachte Sprengsatz habe aber keine weiteren Opfer gefordert.

