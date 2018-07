Nuevo Laredo (AFP) Die mexikanische Großstadt Reynosa an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas ist am Freitag von Waffengefechten erschüttert worden. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Tamaulipas, in dem die 610.000-Einwohner-Stadt liegt, teilte mit, sie gehe von einem Machtkampf innerhalb des Golf-Drogenkartells aus. Ob es Tote oder Verletzte gebe, sei unklar, weil die betroffenen Gegenden nicht zugänglich seien. Auf mehreren Straßen wurden demnach Fahrzeuge, darunter ein Schulbus, in Brand gesetzt, um den Zugang zu versperren.

