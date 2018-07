Tallinn (dpa) - Der estnische Präsident Toomas Hendrik Ilves (61) und seine Ehefrau Evelin (46) lassen sich nach elf Jahren scheiden.

Die 2004 geschlossene Ehe werde einvernehmlich am 30. April aufgelöst, teilte die estnische Präsidialkanzlei am Freitag in Tallin mit. Mit der Scheidung wird Evelin Ilves ihre Ansprüche als Estlands "First Lady" verlieren.

Mitteilung Präsidialkanzlei, Englisch