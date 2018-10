Moskau (AFP) Zwei der wichtigsten Oppositionsparteien in Russland wollen ein Wahlbündnis schmieden. Für die Regionalwahlen in diesem und die Parlamentswahl im kommenden Jahr sollten gemeinsame Kandidaten aufgestellt werden, kündigten die Partei des Ende Februar ermordeten Kremlkritikers Boris Nemzow und Oppositionsführer Alexej Nawalny an. Es gehe um eine "gemeinsame Plattform", die "Lügen, Korruption und Aggression nicht akzeptiert". Zugleich wird in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung die Erwartung geäußert, dass sich andere Oppositionsparteien dem Bündnis anschließen.

