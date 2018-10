Madrid (AFP) Nach dem Sinken des russischen Trawlers "Oleg Naydenov" in der Nähe der Kanarischen Inseln wächst die Furcht vor einem weiteren Auslaufen der ursprünglich fast 1500 Tonnen Treibstoff an Bord. Wie spanische Spezialkräfte mitteilten, behinderten schlechtes Wetter und heftige Winde am Freitag die Bemühungen, die Ausbreitung des Öls einzudämmen. Gefährdet ist demnach ein Gebiet vor der mauretanischen Küste, das Heimstatt für Wale und andere seltene Meeresfauna und -flora ist.

