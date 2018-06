Las Vegas (SID) - Daniel Deußer ist beim Weltcup-Finale der Springreiter in Las Vegas weiter zurückgefallen. Der Titelverteidiger erlaubte sich mit seinem Top-Pferd Cornet d' Amour in der zweiten Wertungsprüfung zwei Fehler und stürzte vom zehnten auf den 13. Rang. Hansi Dreher hatte mit Cool and Easy einen Abwurf und einen Zeitfehler und startet am Sonntag von Rang 17 ins Finale.