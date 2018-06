Johannesburg (AFP) Nach tagelanger Untätigkeit angesichts der ausländerfeindlichen Übergriffe in Südafrika will die Polizei nun Stärke zeigen. "Wir werden unsere Präsenz in den betroffenen Vierteln erhöhen", kündigte Polizeisprecher Lungelo Dlamini am Samstag in Johannesburg an. Bereits in der vergangenen Nacht seien mehr als 30 Verdächtige festgenommen worden.

