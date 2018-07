Seoul (AFP) Die südkoreanische Polizei ist am Samstag gewaltsam gegen Angehörige der mehr als 300 Todesopfer des Untergangs der "Sewol" vor einem Jahr vorgegangen. Die Polizisten setzten in Seoul unter anderem Tränengas und Pfefferspray gegen rund 3000 Demonstranten ein, die zum Sitz der Präsidentin marschieren wollten. In Sprechchören forderten sie immer wieder: "Bergt die Sewol!" Mehrere Demonstranten wurden laut dem Bericht eines AFP-Reporters in Polizeiwagen gestoßen und weggefahren.

