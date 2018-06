Sydney (dpa) - Im australischen Melbourne sind bei Anti-Terror-Razzien insgesamt fünf junge Männer festgenommen worden. Nach Polizeiangaben planten zwei von ihnen Anschläge am 25. April, wie lokale Medien berichteten. Am 25 April wird der australischen und neuseeländischen Truppen gedacht, die 1915 an der Schlacht von Gallipoli in der heutigen Türkei teilnahmen. Die Terrorpläne seien von der Terrormiliz IS inspiriert gewesen, hieß es. Ein weiterer Mann sei wegen Waffenbesitzes in Haft genommen worden. Zwei ebenfalls Festgenommene würden der Polizei bei den Ermittlungen helfen.

