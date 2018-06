New York (AFP) Der Iran hat den Vereinten Nationen am Freitag einen vier Punkte umfassenden Plan zur Befriedung des gewaltsamen Konflikts im Jemen vorgelegt. Dieser sieht eine Waffenruhe und eine Einstellung sämtlicher ausländischer Militäreinsätze, die umgehende Bereitstellung humanitärer Hilfen, eine Wiederaufnahme politischer Gespräche sowie die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit vor, wie Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in einem Brief an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ausführte. Die UNO müsse sich für ein Ende der "sinnlosen Luftangriffe" einsetzen, hieß es darin zudem.

