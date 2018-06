Genf (AFP) Die UN-Wetterorganisation WMO hat den Namen "Isis", der unter anderem eine Bezeichnung für die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) ist, von einer Liste von Namen zur Benennung pazifischer Wirbelstürme gestrichen. Auf der alphabetischen Hurrikan-Namensliste für den östlichen Nordpazifik wurde "Isis", zugleich Name eine griechischen Göttin, durch "Ivette" ersetzt, wie WMO-Sprecherin Clare Nullis am Freitag mitteilte. Die Entscheidung fiel demnach bei einer Sitzung im mittelamerikanischen Costa Rica.

