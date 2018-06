Washington (AFP) Zum anstehenden Tag der Erde hat US-Präsident Barack Obama den Klimawandel als größte Gefahr für die Welt bezeichnet. "Heute gibt es keine größere Bedrohung für unseren Planeten als den Klimawandel", sagte Obama am Samstag in seiner wöchentlichen Ansprache. Er erinnerte daran, dass 2014 das wärmste Jahr seit Aufzeichnung der Temperaturen 1880 gewesen sei. Der Tag der Erde wird weltweit am kommenden Mittwoch begangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.