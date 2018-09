Kairo (AFP) Drei Jahre nach den schweren Fußballkrawallen in Ägypten sind elf Fans zum Tode verurteilt worden. Die Männer wurden am Sonntag von einem Gericht in Kairo für schuldig befunden, an den Ausschreitungen in Port Said beteiligt gewesen zu sein, bei denen im Februar 2012 74 Menschen getötet worden waren. Die Ausschreitungen zwischen Anhängern der Heimmannschaft Al-Masry und den Gästen des Kairoer Klubs Al-Ahly waren die blutigsten in der Geschichte des ägyptischen Fußballs.

