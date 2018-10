Sydney (AFP) Australiens Premierminister Tony Abbott hat eine Debatte ausgelöst, indem er in einem Pub in Sydney in Sekundenschnelle ein Bierglas leerte. Bei einem Treffen mit australischen Fußballspielern setzte der konservative Politiker das mit gut 0,4 Litern heimischem Gerstensaft gefüllte Glas an die Lippen und kippte den Inhalt unter Anfeuerungsrufen seiner Zuschauer in nur sechs Sekunden hinunter. Da Abbotts volksnahe Trinkeinlage jedoch auf Video aufgezeichnet wurde, sah er sich im Internet einer Menge Spott und Kritik ausgesetzt.

