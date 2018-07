Shanghai (dpa) - Mit ersten Premieren wird heute die internationale Automesse in Shanghai eingeläutet. Die diesjährige Ausstellung auf dem größten Automarkt der Welt erlebt eine Rekordbeteiligung, wie die Organisatoren in der ostchinesischen Hafenstadt berichteten.

Nach dem Machtkampf an der Spitze von Volkswagen wird mit Spannung auf den Auftritt von VW-Vorstandschef Martin Winterkorn geblickt. Der 67-Jährige wird auf einer großen Volkswagen-Veranstaltung erwartet. Bei der "Group Night" hält der Vorstandschef üblicherweise eine Rede vor zahlreichen Gästen.

Mercedes will seine neuen Smart-Modelle in Asien vorstellen und in einer Weltpremiere ein Konzeptauto präsentieren, bei dem es sich nach Angaben aus informierten Kreisen um ein GLC-Coupé handelt, das nah am endgültigen Produkt sein und dem BMW X4 Konkurrenz machen soll. Am Montag öffnet die Messe die Pforten für die Öffentlichkeit. Bis zum 29. April werden täglich rund 100 000 Besucher erwartet.