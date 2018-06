Berlin (AFP) Kurz vor den für die kommende Woche erwarteten neuen Streiks der Lokführer hat die Deutsche Bahn die Lokführergewerkschaft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert, um den Arbeitsausstand noch zu verhindern. Er fordere die GDL-Spitze auf, "sofort an den Verhandlungstisch zurückzukehren und dort mit Augenmaß und Vernunft zu einem Abschluss zu kommen", sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber der "Bild am Sonntag" aus Berlin. Weber äußerte erneut Unverständnis für den bisherigen Verhandlungskurs der GDL. "Wir waren zu keinem Zeitpunkt so nah dran, ich verstehe nicht, warum die GDL ihre eigenen Erfolge jetzt aufs Spiel setzt", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.