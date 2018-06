Berlin (AFP) Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat seit der Geburt seiner Tochter "noch mehr Power". Die Geburt seiner Tochter Kaya Evdokia am 9. Dezember sei für ihn "ein unbeschreibliches emotionales Erlebnis" gewesen, sagte der 39-Jährige der "Welt am Sonntag". Sein Bruder Vitali - früherer Boxweltmeister und dreifacher Vater - habe ihm gesagt, "dass er als Vater in seinen Kämpfen härter zugeschlagen habe als früher".

