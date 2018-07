Berlin (AFP) Mit Gedenkveranstaltungen ist in Brandenburg an die Befreiung der früheren Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück vor 70 Jahren erinnert worden. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) rief mit Blick auf die jüngsten Fälle von Fremdenhass am Sonntag dazu auf, die Erinnerung an die Shoa wachzuhalten. Das Lager Sachsenhausen stehe "für die Monströsität eines Regimes, das das Grauen institutionalisierte, sagte er in Sachsenhausen.

