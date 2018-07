Warschau (AFP) Polen hat von den Vereinigten Staaten eine formelle Entschuldigung für Äußerungen des FBI-Direktors James Comey zum Holocaust gefordert. Der polnische Außenamtssprecher Marcin Wojciechowski kündigte am Sonntag an, der US-Botschafter in Warschau werde eine Protestnote erhalten und eine Aufforderung, sich für die Äußerungen zu entschuldigen. Comey hatte in einem Beitrag für die "Washington Post" zu verstehen gegeben, dass Polen und andere Länder eine Mitschuld an dem durch die deutschen Nationalsozialisten begangenen Völkermord an den Juden gehabt hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.