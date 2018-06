Mannheim (SID) - Den Mannheimer Adlern fehlt nur noch ein Sieg zum siebten Meistertitel. Der Vorrundenerste setzte sich im fünften Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Titelverteidiger ERC Ingolstadt mit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 3:2 in Führung. Mit einem weiteren Erfolg am Mittwoch (19.30 Uhr/ServusTV) in Ingolstadt könnte das Team um den früheren NHL-Star Jochen Hecht den ersten Triumph seit 2007 perfekt machen.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena erzielten Jonathan Rheault (14.), Andrew Joudrey (18.) und Jamie Tardif (48.) die Tore für die Mannheimer, die die sich am Freitag mit einem überzeugenden 6:2-Auswärtssieg zurückgemeldet hatten. Für die Oberbayern, die vor einem Jahr sensationell als Vorrundenneunter zur ersten Meisterschaft ihrer Klubgeschichte gestürmt waren, traf nur Ryan MacMurchy (22.).