Brüssel (AFP) Nach der neuerlichen Flüchtlingstragödie im Mittelmeer strebt EU-Ratspräsident Donald Tusk einen Krisengipfel der Europäischen Union an. Tusk werde mit den Staats- und Regierungschefs der EU beraten und dann eine Entscheidung treffen, teilte sein Sprecher am Sonntagabend in Brüssel mit. Tusk selbst teilte über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit, er habe nach der Tragödie bereits mit dem maltesischen Regierungschef Joseph Muscat gesprochen. Nun folgten weitere Gespräche mit den EU-Kollegen. Zuvor hatte bereits Italiens Regierungschef Matteo Renzi die Einberufung eines Krisengipfels gefordert.

