Beverly Hills (dpa) - Gebrauchte Kleidung für umgerechnet rund 125 000 Euro: Ein Kleid aus dem Filmklassiker "Vom Winde verweht" ist in den USA für 137 000 Dollar verkauft worden. Die Robe von Hauptdarstellerin Vivien Leigh aus dem Jahr 1939 ist versteigert worden. Der Käufer will anonym bleiben. Das bodenlange, rosafarbene Kleid mit schwarzer Stickerei darauf und langen Ärmeln hatte Leigh als Scarlett O'Hara in vier Szenen des Kultfilms getragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.