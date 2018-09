Sakhir (SID) - Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button muss kurzfristig auf einen Start beim Großen Preis von Bahrain verzichten. McLaren-Teamchef Ron Dennis bestätigte das am Sonntag unmittelbar vor dem Grand Prix in Sakhir dem englischen TV-Sender Sky. Buttons McLaren-Honda blieb in der Garage stehen. Ein konkreter Grund wurde zunächst nicht bekannt.

Der 35-jährige Brite hatte bereits am Samstag im Qualifying große technische Probleme mit seinem Wagen und brachte keine gezeitete Runde zustande. Der Champion von 2009 wäre vom letzten Startplatz in das vierte Saisonrennen gegangen.