Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat Nachwuchstorwart Tim Wiesner mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 18-Jährige bis zum 30. Juni 2017.

Wiesner kam in dieser Saison hauptsächlich in der U19-Mannschaft der Düsseldorfer zum Einsatz und soll in der kommenden Spielzeit ein Torhütergespann mit Michael Rensing und Lars Unnerstall bilden.