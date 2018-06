Berlin (dpa) - Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hat die große Koalition aufgefordert, die Massaker des Osmanischen Reichs an den Armeniern klar als "Völkermord" zu benennen. Die Regierung sei mit ihrer Haltung unglaubwürdig und knicke vor der Türkei ein, sagte Hofreiter der Deutschen Presse-Agentur. Am 24. April wird an den 100. Jahrestag der Gräueltaten an den Armeniern erinnert, bei denen bis zu 1,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Vor wenigen Tagen hatte Papst Franziskus vom "ersten Völkermord im 20. Jahrhundert" gesprochen. Dies sorgte für harsche Kritik der Türkei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.