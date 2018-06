Bagdad (AFP) Im Irak haben die Streitkräfte unterstützt von Luftangriffen der US-geführten Koalition offenbar die Kontrolle über die größte Erdölraffinerie des Landes zurückgewonnen. Die Streitkräfte hätten "die volle Kontrolle über die Baidschi-Raffinerie zurückerlangt", nachdem das Gelände von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit worden sei, hieß es in einer am Sonntag in Bagdad von der Koalition veröffentlichten Mitteilung.

