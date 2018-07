Turin (AFP) Das Turiner Grabtuch, in dem angeblich einst Jesus Christus beerdigt wurde, wird erstmals seit 2010 wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Bei einer Messe am Sonntag wurde das Stück Stoff in der Turiner Kathedrale enthüllt. Mehr als eine Million Menschen haben sich bereits angemeldet, um bis zum 24. Juni das Tuch zu sehen, welches das Abbild eines Mannes zeigt, der offenbar gekreuzigt wurde. Von Gläubigen wird es als wichtige Reliquie verehrt, auch wenn einige Wissenschaftler dessen Entstehungszeit auf das 13. oder 14. Jahrhundert datieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.