Havanna (AFP) Bei den am Sonntag stattfindenden Kommunalwahlen in Kuba treten erstmals auch zwei Kandidaten der Opposition an. Unter den landesweit insgesamt etwa 27.000 Bewerbern sind in der Hauptstadt Havanna auch der 65-jährige Anwalt und unabhängige Journalist Hildebrando Chaviano sowie der 26-jährige Informatiker Yuniel López, beide Gegner der Staatsführung um Raúl Castro. Die 12.589 Mitglieder der 168 Gemeinderäte werden in Kuba bei Wahlversammlungen per Handzeichen bestimmt.

