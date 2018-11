Brüssel (dpa) - Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes im Mittelmeer mit rund 700 Vermissten will die EU-Kommission enger mit den Herkunfts- und Transitländern zusammenarbeiten. Der einzige Weg, die Realität zu verändern, sei, die Situation an den Wurzeln anzugehen. Solange es Krieg und Armut in der Nachbarschaft gebe, würden Menschen einen sicheren Zufluchtsort in Europa suchen. Deshalb sei es wichtig, mit den Drittländern zusammenzuarbeiten. Es werde ein gemeinsames Treffen von Außen- und Innenministern vorbereitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.