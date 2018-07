Genf (dpa) - Nach dem Kentern eines Bootes im Mittelmeer mit rund 700 Migranten an Bord befürchtet das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) die schlimmste Flüchtlingskatastrophe der jüngeren Vergangenheit in der Region. Sollte sich die Bilanz bestätigen, würde sie das Ausmaß der Katastrophe von Lampedusa 2013 noch übertreffen. Damals waren vor der italienischen Mittelmeerinsel mindestens 366 Flüchtlinge ertrunken, nach Medienberichten befürchten die Rettungskräfte diesmal bis zu 700 Tote. Das UNHCR appellierte zuletzt an die Regierungen, Such- und Rettungskapazitäten im Mittelmeer auszubauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.