Lagos (AFP) Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Viehhirten und Fischern sind in Nigeria innerhalb von zwei Tagen mindestens 23 Menschen getötet worden. Mittlerweile sei in den betroffenen Ortschaften im zentral gelegenen Bundesstaat Benue jedoch "wieder Ruhe eingekehrt", teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei den Streitigkeiten, die sich um die Nutzungsrechte an einem Weiher drehten, seien zwischen Freitag und Samstag zudem mehrere Dorfbewohner verletzt worden. Örtliche Medien hatten von bis zu 60 Toten berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.