Köln (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll und sein Klub Borussia Düsseldorf haben ihren Ruf als Spezialisten für erfolgreiche Aufholjagden wieder einmal bestätigt. Im Halbfinal-Rückspiel der Bundesliga-Play-offs gegen den 1. FC Saarbrücken schafften die Titelverteidiger den benötigten 3:0-Sieg nach der unerwarten 0:3-Hinspielpleite und zogen aufgrund der besseren Satzdifferenz ins Endspiel am 24. Mai (Sonntag) in Frankfurt ein.

Gegner des Rekordchampions ist wie im Vorjahr TTC Fulda-Maberzell, der sich bei Ex-Meister TTC Grenzau wie im Hinspiel 3:2 durchsetzte. Matchwinner der Gäste war Ruwen Filius mit zwei Siegen.

Erst im Januar hatten Boll und Co. in der Champions League einmal mehr ein so genanntes "Tischtennis-Wunder" vollbracht: Gegen Vorjahressieger AS Pontoise Cergy/Frankreich drehte Düsseldorf im Viertelfinale nach einem 1:3 im Hinspiel die Begegnung in eigener Halle noch durch ein 3:1 mit besserer Satzdifferenz zu seinen Gunsten.

Bei Düsseldorfs Sieg gegen Saarbrücken machte Boll eine Woche vor Beginn der Einzel-WM in Suzhou/China den Sieg der Gastgeber durch ein 3:1 gegen den Slowenen Bojan Tojkic perfekt. Matchwinner der Borussen jedoch war bereits im zweiten Einzel Mannschafts-Vizeweltmeister Patrick Franziska, der gegen den Portugiesen Tiago Apolonia trotz eines 1:2-Satzrückstands mit einem 3:2 das Aus seines Klubs verhinderte.