Peking (AFP) In China öffnen am Dienstag drei weitere Freihandelszonen. Sie entstehen in der südlichen Provinz Guangdong, in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin und in der östlichen Provinz Fujian, wie die chinesische Staatspresse am Montag berichtete. Alle drei Freihandelszonen sollen demnach je rund 120 Quadratkilometer groß sein. Auf diese Größe solle auch die bereits bestehende Freihandelszone in Shanghai erweitert werden, hieß es unter Berufung auf die Regierung weiter.

