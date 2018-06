Islamabad (AFP) Der chinesische Präsident Xi Jinping hat Pakistan bei einem Besuch in Islamabad am Sonntag Investitionen in Höhe von 46 Milliarden Dollar (42,8 Milliarden Euro) zugesagt. Das Geld soll zum Großteil für den Ausbau von Straßen und Pipelines von der Küste des Arabischen Meeres bis zur chinesischen Grenze verwendet werden. Der pakistanische Regierungschef Nawaz Sharif äußerte die Hoffnung, dass der sogenannte China-Pakistan Wirtschaftskorridor (CPEC) sein Land zu einem "Drehpunkt für Handel und Investitionen" machen werde.

