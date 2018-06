Berlin (AFP) Angesichts der neuen Flüchtlingskatastrophen mit vermutlich mehr als tausend Toten innerhalb weniger Tage schließt die Bundesregierung eine neue Seenotrettungsmission der EU im Mittelmeer nicht mehr aus. "Es ist allen in der Bundesregierung klar, dass gehandelt werden muss, um weitere massenhafte Tode im Mittelmeer zu verhindern", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Er verwies dabei auf Beratungen der Außen- und der Innenminister der EU in Luxemburg.

