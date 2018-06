Berlin (AFP) Der Chaos Computer Club (CCC) hat dem geplanten IT-Sicherheitsgesetz zum Schutz wichtiger Infrastrukturen vor Internetkriminellen ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. "Keiner der in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Schritte ist geeignet, zu einer sinnvollen Erhöhung der IT-Sicherheit in Deutschland beizutragen", heißt es in einer Stellungnahme des CCC-Experten Linus Neumann für eine öffentliche Anhörung des Bundestags-Innenausschusses am Montag. Die Firmen in den fraglichen Branchen müssten "incentiviert oder gezwungen werden", Schwachstellen ihrer IT sowohl nachträglich zu beheben als auch aktiv zu suchen und zu beseitigen. Dies sehe der Entwurf aber nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.