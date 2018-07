Mönchengladbach (AFP) Mitglieder der salafistischen Dschihadisten-Szene in Mönchengladbach haben nach Erkenntnissen der Polizei Kindern und Jugendlichen Kampfsportunterricht erteilt. Dies ergaben Überprüfungen des polizeilichen Staatsschutzes bei einer Kampfsportschule in der niederrheinischen Stadt, wie Polizei und Stadtverwaltung am Montag mitteilten. Bei Trainern und Verantwortlichen der Kampfsportschule handelte es sich demnach um seit Jahren in der einschlägigen Szene aktive Salafisten.

